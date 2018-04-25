Льготную ипотеку и систему капремонта домов обсуждают приморские депутаты

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал журналистам перед началом заседания спикер приморского парламента Александр Ролик, депутаты в том числе рассмотрят поправки в закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае».

Планируется расширить перечень оснований социальной поддержки: жители Приморья, которые взяли ипотеку под 12 процентов годовых и меньше, могут получить компенсацию половины процентов по кредиту за пять лет. Таким образом, поправки в закон значительно расширяют круг получателей социальной выплаты из краевого бюджета.

Обсудят депутаты и отчет о деятельности Законодательного собрания за 2017 год. В 2017 году в краевой парламент была внесена 231 законодательная инициатива. Всего проведено 14 заседаний Законодательного собрания, в том числе, 3 внеочередных. На них рассмотрено 458 вопросов, по результатам рассмотрения принято 453 постановления и 161 закон.

Важным станет и внесение изменений в закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» сразу в трех чтениях. Планируют депутаты и обратиться к председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в постановление правительства России «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».