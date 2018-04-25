Льготную ипотеку и систему капремонта домов обсуждают приморские депутаты
Более 50 вопросов повестки рассмотрят 25 апреля на очередном заседании депутаты Законодательного собрания Приморского края, сообщает DEITA.RU.
Более 50 вопросов повестки рассмотрят 25 апреля на очередном заседании депутаты Законодательного собрания Приморского края, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал журналистам перед началом заседания спикер приморского парламента Александр Ролик, депутаты в том числе рассмотрят поправки в закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае».
Планируется расширить перечень оснований социальной поддержки: жители Приморья, которые взяли ипотеку под 12 процентов годовых и меньше, могут получить компенсацию половины процентов по кредиту за пять лет. Таким образом, поправки в закон значительно расширяют круг получателей социальной выплаты из краевого бюджета.
Обсудят депутаты и отчет о деятельности Законодательного собрания за 2017 год. В 2017 году в краевой парламент была внесена 231 законодательная инициатива. Всего проведено 14 заседаний Законодательного собрания, в том числе, 3 внеочередных. На них рассмотрено 458 вопросов, по результатам рассмотрения принято 453 постановления и 161 закон.
Важным станет и внесение изменений в закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» сразу в трех чтениях. Планируют депутаты и обратиться к председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в постановление правительства России «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».
«Это очень актуально для Приморского края, страдающего от последствий тайфунов и наводнений», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.