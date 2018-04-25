Приморский депутат может лишиться мандата за прогулы
Депутат Законодательного cобрания Валерий Кан может сложить полномочия в случае, если продолжит уклоняться от исполнения своих обязанностей, сообщает DEITA.RU.
Депутат Законодательного cобрания Валерий Кан может сложить полномочия в случае, если продолжит уклоняться от исполнения своих обязанностей, сообщает DEITA.RU.
Вопрос этот был поднят во время отчета Законодательного cобрания о работе за 2017 год на очередном заседании приморского парламента. «Где у нас депутат Кан, он не посещает заседания ни комитетов, ни Законодательного cобрания?» — выразил недоумение председатель комитета по
Как отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного cобрания Дмитрий Новиков, на заседании комитета рассматривался вопрос отсутствия депутата Валерия Кана. Комитетом причина его отсутствия была признана неуважительной.
Как напомнил Дмитрий Новиков: «В соответствии с регламентом Законодательного cобрания, если подобных неуважительных причин будет пять, то мы вынесем вопрос о снятии с депутата Кана полномочий депутата Законодательного cобрания Приморского края».
«Целый год наш коллега не работал. Причины, которые он называет, три: отпуск, болезнь, командировка. У меня такое предложение: коль он принадлежит к