Приморский депутат может лишиться мандата за прогулы

Вопрос этот был поднят во время отчета Законодательного cобрания о работе за 2017 год на очередном заседании приморского парламента. «Где у нас депутат Кан, он не посещает заседания ни комитетов, ни Законодательного cобрания?» — выразил недоумение председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Как отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного cобрания Дмитрий Новиков, на заседании комитета рассматривался вопрос отсутствия депутата Валерия Кана. Комитетом причина его отсутствия была признана неуважительной.

Как напомнил Дмитрий Новиков: «В соответствии с регламентом Законодательного cобрания, если подобных неуважительных причин будет пять, то мы вынесем вопрос о снятии с депутата Кана полномочий депутата Законодательного cобрания Приморского края».