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04:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский депутат может лишиться мандата за прогулы

Депутат Законодательного cобрания Валерий Кан может сложить полномочия в случае, если продолжит уклоняться от исполнения своих обязанностей, сообщает DEITA.RU.

Вопрос этот был поднят во время отчета Законодательного cобрания о работе за 2017 год на очередном заседании приморского парламента. «Где у нас депутат Кан, он не посещает заседания ни комитетов, ни Законодательного cобрания?» — выразил недоумение председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Как отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного cобрания Дмитрий Новиков, на заседании комитета рассматривался вопрос отсутствия депутата Валерия Кана. Комитетом причина его отсутствия была признана неуважительной.

Как напомнил Дмитрий Новиков: «В соответствии с регламентом Законодательного cобрания, если подобных неуважительных причин будет пять, то мы вынесем вопрос о снятии с депутата Кана полномочий депутата Законодательного cобрания Приморского края».

«Целый год наш коллега не работал. Причины, которые он называет, три: отпуск, болезнь, командировка. У меня такое предложение: коль он принадлежит к какой-то фракции, то пусть фракция и решит как с ним быть дальше», — намекнул депутат-коммунист Владимир Беспалов на членство Кана в «Единой России».

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