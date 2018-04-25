Губернатор Бурков проехал 600 км по омскому бездорожью
Накануне врио губернатора Омской области Александр Бурков совершил рабочую поездку на север региона. Он проехал до
Накануне врио губернатора Омской области Александр Бурков совершил рабочую поездку на север региона. Он проехал до
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Глава региона признался: его отговаривали ехать в это время года на наземном транспорте, но он поехал специально, чтобы испытать все «прелести» бездорожья и оценить благоустройство северных территорий. С собой чиновник привез приятную новость.
В этом году