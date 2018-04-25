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07:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Бурков проехал 600 км по омскому бездорожью

Накануне врио губернатора Омской области Александр Бурков совершил рабочую поездку на север региона. Он проехал до Усть-Ишима, преодолев 600 километров бездорожья.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В пресс-службе областного правительства сообщили, что жители района приезду главы региона удивились, ведь сейчас весенняя распутица и дороги размыло.

Глава региона признался: его отговаривали ехать в это время года на наземном транспорте, но он поехал специально, чтобы испытать все «прелести» бездорожья и оценить благоустройство северных территорий. С собой чиновник привез приятную новость.

В этом году Усть-Ишимский район получит дополнительно на ремонт и содержание дорог 121 миллион рублей.

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