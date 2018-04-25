Губернатор Бурков проехал 600 км по омскому бездорожью

В пресс-службе областного правительства сообщили, что жители района приезду главы региона удивились, ведь сейчас весенняя распутица и дороги размыло.

Глава региона признался: его отговаривали ехать в это время года на наземном транспорте, но он поехал специально, чтобы испытать все «прелести» бездорожья и оценить благоустройство северных территорий. С собой чиновник привез приятную новость.