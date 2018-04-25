Омский губернатор встретится с Путиным

25 апреля глава государства встретится с выпускниками программы по подготовке резерва управленческих кадров. На встрече также будет присутствовать бывший депутат Госдумы от Омской области Олег Денисенко.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Денисенко в минувшую пятницу из рук первого заместителя главы администрации президента получил грамоту о прохождении тренинга для будущих губернаторов. Коммунист называет в числе возможных кандидатов на пост губернатора Омской области от омского обкома КПРФ.