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07:25 (мск), источник: СуперОмск

Омский губернатор встретится с Путиным

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков оказался в числе приглашенных на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

25 апреля глава государства встретится с выпускниками программы по подготовке резерва управленческих кадров. На встрече также будет присутствовать бывший депутат Госдумы от Омской области Олег Денисенко.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Денисенко в минувшую пятницу из рук первого заместителя главы администрации президента получил грамоту о прохождении тренинга для будущих губернаторов. Коммунист называет в числе возможных кандидатов на пост губернатора Омской области от омского обкома КПРФ.

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