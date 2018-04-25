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06:55 (мск), источник: Ведомости

The Guardian узнала о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН

Страны Запада намерены принять резолюцию ООН о химической атаке в Сирии в обход России, которая до сих пор блокировала инициативу, используя свое право вето как постоянный член СБ всемирной организации. Об этом пишет The Guardian.

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Такую возможность дает резолюция Генассамблеи ООН 377 «Единство ради мира», принятая 3 ноября от 1950 г. Механизм предусматривает передачу на обсуждение Генассамблеи ООН вопросов, которые не могут быть рассмотрены в Совбезе «вследствие разногласий постоянных членов», поясняется на сайте всемирной организации.

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«Это положение касается всех случаев, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии», разъясняется на сайте ООН. Для применения этой резолюции необходимо согласие девяти из 15 членов Совета Безопасности ООН. В Генассамблею ООН входит 193 представителя.

Последний раз Россия воспользовалась своим правом вето 10 апреля, чтобы заблокировать в СБ ООН проект резолюции США о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии. За документ тогда проголосовали 12 членов СБ, против — Россия и Боливия, Китай воздержался.

Через четыре дня США, Великобритания и Франция нанесли по сирийским химическим объектам ракетные удары, пояснив, что дипломатические способы решения проблемы они считают исчерпанными. Ранее Сирию обвинили в применении химоружия в городе Дума.

Вопрос о применении резолюции «Единство ради мира» поднимался в минувшие выходные 21—22 апреля на неформальной встрече представителей стран-членов СБ ООН в шведской провинции Сконе, на вилле бывшего генсека ООН Дага Хаммершельда. По ее завершении действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что вопрос об ответственности за химатаки в Сирии фактически «полностью парализовал» СБ ООН, но переговоры в Швеции дали надежду на выход из этого «драматического тупика».

Западные страны опасаются, что отсутствие механизма воздействия на Сирию не только даст Дамаску свободу в использовании химоружия, но и нанесет серьезный удар по международному миропорядку, отмечает издание.

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