В Госсовете РТ рассмотрели вопрос о смене часового пояса в республике
Депутаты Госсовета Татарстана рассмотрели вопрос о смене часового пояса в республике, сообщает
Депутаты Госсовета Татарстана рассмотрели вопрос о смене часового пояса в республике, сообщает
В комитет поступило обращение жителей с просьбой перевести республику из московского часового пояса в восточный.
Представитель общественности Николай Азин рассказал собравшимся, что природное время в республике не соответствует географическому часовому поясу. По его мнению, на первое место надо выносить не вопросы экономической целесообразности, а вопросы влияния времен суток на здоровье человека.
Выслушав его предложение, депутаты Госсовета и представители министерств экономики, сельского хозяйства, МЧС, ЖКХ и др. высказались против перевода республики из московской часовой зоны. Замминистра экономики РТ Олег Пелевин отметил, что это предложение не имеет
Напомним, ранее жители ратовали за изменение часового пояса Республики Татарстан на часовой пояс Самарской области (МСК+1).