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12:15 (мск), источник: Интерфакс

Бывший вице-мэр Уфы избежал наказания за неуплату налогов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Уфимский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему первому заместителю мэра Уфы Александру Филиппову, являвшемуся владельцем ООО «Автореал», по делу о неуплате налогов.

Источник: AP 2018

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в среду, суд признал его виновным по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

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«Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, от наказания он освобожден в связи с истечением срока давности», — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2011 году предприниматель через сеть посредников и аффилированных лиц продал фирму по схеме, которая позволила ему скрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 млн рублей. При этом сумма укрытого налога на доход физического лица составила более 3,7 млн рублей.

В апреле 2017 года Филиппов был уволен со своего поста в связи с утратой доверия. Экс-чиновник находился под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что бывшему первому вице-мэру Уфы Филиппову предъявлено обвинение в рамках другого расследования — о необоснованном выделении 1,6 млрд рублей при расселении людей из ветхого и аварийного жилья.

Экс-чиновнику вменяется пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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