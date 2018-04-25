Георгий Полтавченко предложил отправить пенсионеров на работу
По словам градоначальника, востребованность труда пожилых людей — важнейшее условие активного долголетия.
По словам градоначальника, востребованность труда пожилых людей — важнейшее условие активного долголетия.
Георгий Полтавченко заявил о необходимости перенастроить рынок труда с учетом активности старшего поколения на выступлении с ежегодным отчетом о деятельности правительства города перед Законодательным собранием 25 апреля.
-Сейчас на пенсию выходит квалифицированное поколение. Они отлично приспособлены к современной жизни, ориентируются в Интернете, пользуются гаджетами, ведут аккаунты в соцсетях. Их ответственность и исполнительность — важнейшие составляющие нашего человеческого капитала, — рассказал губернатор. Также он предложил вовлекать новых пенсионеров в волонтерские программы.
Кроме того, Полтавченко отметил, что нужно ввести новую социальную политику в отношении пожилых людей:
-Это дело чести для города в преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, — считает градоначальник. По его словам, правительство подготовит программу гериатрической помощи, пересмотрит структуру и функции социальных учреждений, а также создаст новые учреждения для пожилых людей.