Сбитые над Хмеймимом воздушные объекты оказались дронами боевиков
ПВО российской авиабазы в Сирии Хмеймим накануне вечером сбила два дрона боевиков. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ
ПВО российской авиабазы в Сирии Хмеймим накануне вечером сбила два дрона боевиков. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ
«Вчера в 20 часов вечера российскими средствами ПВО на удалении 10 км от аэродрома Хмеймим были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков», — сказал господин Рудской (цитата по «Интерфаксу»).
Вчера вечером сообщалось, что комплексы ПВО авиабазы Хмеймим сбили «малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности». По словам представителя аэродрома, ущерба базе причинено не было.
Напомним, в январе российские средства ПВО отбили атаку дронов на Хмеймим и Тартус.