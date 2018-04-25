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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сбитые над Хмеймимом воздушные объекты оказались дронами боевиков

ПВО российской авиабазы в Сирии Хмеймим накануне вечером сбила два дрона боевиков. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Вчера в 20 часов вечера российскими средствами ПВО на удалении 10 км от аэродрома Хмеймим были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков», — сказал господин Рудской (цитата по «Интерфаксу»).

Вчера вечером сообщалось, что комплексы ПВО авиабазы Хмеймим сбили «малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности». По словам представителя аэродрома, ущерба базе причинено не было.

Напомним, в январе российские средства ПВО отбили атаку дронов на Хмеймим и Тартус.

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