Облдума направила итоги референдума о переводе часовых стрелок в Москву

Поправки предусматривают, на основании проведённого в регионе референдума, перевод Волгоградской области в другой часовой пояс. Соответственно стрелки волгоградских часов будут переведены на час вперёд по отношению к московскому времени.

Как уже сообщал РИАЦ, 18 марта 2018 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, проведён референдум по вопросу о переводе часовых стрелок. Референдум признан состоявшимся, а его результаты действительными. Решение принято 687 028 голосами участников референдума Волгоградской области (58,82 процента голосов от числа участников референдума Волгоградской области, принявших участие в голосовании), против проголосовали 469 344 участника референдума (40,16 процента).