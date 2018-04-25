ВВП вырос на 2,9%: Василий Голубев отчитался о работе правительства за 2017 год

Василий Голубев отметил рост основных экономических показателей региона по итогам 2017 года.

Так, валовый региональный продукт вырос за год на 2,9% и превысил 1 триллион 300 млрд рублей. Внешнеторговый оборот области увеличился на 26% и достиг 9 млрд 720 млн долларов США.

Также, по словам Василия Голубева, регион вошел в ТОП-20 наиболее эффективных субъектов России. На Дону успешно реализованы масштабные проекты: после реконструкции открыли Ворошиловский мост и сделали развязки на южном въезде в Ростов, начал работу аэропорт Платов, завершается возведение стадиона «Ростов-Арена», дали физический пуск четвёртого энергоблока Ростовской АЭС и другие.