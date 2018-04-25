Аман Тулеев рассказал о трех преемниках на пост губернатора Кузбасса

Говорят о том, что врио губернатора «назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева». Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху». В то же время хочу сказать, что у меня в числе преемников на пост губернатора было три человека, все они из Кузбасса, фамилий их, по понятным причинам, я называть не могу.

Аман Тулеев экс-губернатор Кемеровской области