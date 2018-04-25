Аман Тулеев рассказал о трех преемниках на пост губернатора Кузбасса

Говорят о том, что врио губернатора «назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева». Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху». В то же время хочу сказать, что у меня в числе преемников на пост губернатора было три человека, все они из Кузбасса, фамилий их, по понятным причинам, я называть не могу.
Аман Тулеевэкс-губернатор Кемеровской области
Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса 1 апреля, но уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата облсовета. Через неделю — 10 апреля — Тулеев был избран председателем кемеровского облсовета. Пост в облсовете был гарантирован Тулееву как компенсация за уход из губернаторов, и пожар в «Зимней вишне» не отменил эти договоренности, пояснил тогда человек, близкий к администрации президента.
Врио губернатора был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, занявший этот пост в начале марта. 5 апреля с ним встретился президент Владимир Путин, который подчеркнул, что Кузбассу нужна эффективная власть, поскольку он, по оценкам правительства, занимает лишь 73-е место по эффективности руководящей команды. Внеочередные выборы губернатора пройдут в сентябре одновременно с выборами в облсовет.