Опубликована копия скандального заявления замглавы Полтавского района

Источник: SuperOmsk.ru

Сыр-бор в Полтавском районе, получивший федеральную огласку, разгорелся из-за претензий местных жителей в социальных сетях к состоянию дорог.

Как оказалось, под этим постом в соцсетях разгорелась бурная дискуссия с якобы оскорблениями оппонентов. В частности, под постом о дорогах якобы появился призыв к «расстрелу».

Как следует из заявления в полицию, первый замглавы Полтавского района Валерия Никитина попросила проверить данный призыв и ему подобные на наличие признаков экстремисткой направленности. Впрочем, во многих СМИ произошедшее было «раздуто» до таких масштабов, будто бы Никитина обвинила в экстремизме саму жалобщицу на дороги.

По сведениям «СуперОмска», конфликт может быть связан с выборами главы Полтавского района. Они состоятся уже этой осенью.