Опубликована копия скандального заявления замглавы Полтавского района
В распоряжение «СуперОмска» попала копия злосчастного заявления первого зама главы Полтавского района Валерии Никитиной.
В распоряжение «СуперОмска» попала копия злосчастного заявления первого зама главы Полтавского района Валерии Никитиной.
Как оказалось, под этим постом в соцсетях разгорелась бурная дискуссия с якобы оскорблениями оппонентов. В частности, под постом о дорогах якобы появился призыв к «расстрелу».
Как следует из заявления в полицию, первый замглавы Полтавского района Валерия Никитина попросила проверить данный призыв и ему подобные на наличие признаков экстремисткой направленности. Впрочем, во многих СМИ произошедшее было «раздуто» до таких масштабов, будто бы Никитина обвинила в экстремизме саму жалобщицу на дороги.
По сведениям «СуперОмска», конфликт может быть связан с выборами главы Полтавского района. Они состоятся уже этой осенью.
Как ранее сообщал «СуперОмск», после всероссийского резонанса врио губернатора Александр Бурков поручил провести срочное выездное заседание правительства в Полтавке 27 апреля. Неделей ранее по факту произошедшего была инициирована служебная проверка.