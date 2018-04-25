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15:47 (мск), источник: СуперОмск

Опубликована копия скандального заявления замглавы Полтавского района

В распоряжение «СуперОмска» попала копия злосчастного заявления первого зама главы Полтавского района Валерии Никитиной.

Источник: SuperOmsk.ru

Сыр-бор в Полтавском районе, получивший федеральную огласку, разгорелся из-за претензий местных жителей в социальных сетях к состоянию дорог.

Как оказалось, под этим постом в соцсетях разгорелась бурная дискуссия с якобы оскорблениями оппонентов. В частности, под постом о дорогах якобы появился призыв к «расстрелу».

Как следует из заявления в полицию, первый замглавы Полтавского района Валерия Никитина попросила проверить данный призыв и ему подобные на наличие признаков экстремисткой направленности. Впрочем, во многих СМИ произошедшее было «раздуто» до таких масштабов, будто бы Никитина обвинила в экстремизме саму жалобщицу на дороги.

По сведениям «СуперОмска», конфликт может быть связан с выборами главы Полтавского района. Они состоятся уже этой осенью.

Как ранее сообщал «СуперОмск», после всероссийского резонанса врио губернатора Александр Бурков поручил провести срочное выездное заседание правительства в Полтавке 27 апреля. Неделей ранее по факту произошедшего была инициирована служебная проверка.

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