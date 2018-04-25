МИД РФ поприветствовал подписание протокола Кишиневом и Тирасполем

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел России поприветствовало подписание Кишиневом и Тирасполем протокола, дающего право передвижения автотранспортных средств из Приднестровья по международным трассам.

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Представители по политическим вопросам от Тирасполя и Кишинева Виталий Игнатьев и Кристина Лесник 24 апреля подписали протокольное решение «Об участии не осуществляющих коммерческую деятельность транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении».

«Этот документ — результат интенсивной деятельности рабочих групп Приднестровья и Молдовы. Подписанное Соглашение, как и аналогичные в ноябре 2017 года, показало договороспособность сторон, а также их желание решать чувствительные вопросы, зафиксированные в Венском протоколе официального заседания формата “5+2”. Именно к этому постоянно призывает Российская Федерация», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что исходят из того, что итальянское председательство уже в мае проведет очередной официальный раунд переговоров в формате «5+2», где стороны смогут наметить дальнейшие пути продвижения процесса приднестровского урегулирования.