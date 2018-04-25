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19:08 (мск), источник: Zakon.kz

Дархан Калетаев встретился с Послом США в Казахстане

Взаимное стремление к налаживанию тесных и взаимовыгодных отношений станет залогом успешного сотрудничества.

Источник: Zakon.kz

Министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джорджем Кролом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МДРиГО.

В ходе встречи министр отметил, что Казахстан придает важное значение развитию отношений с США на уровне всестороннего партнерства и рассказал о проводимой государственной политике в сфере религии. «В Казахстане формируется своя собственная модель взаимодействия государства и религии, в частности разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», сообщил Калетаев.

В настоящее время в Казахстане между представителями различных религий и конфессий сформированы благоприятные и конструктивные условия взаимодействия и сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества по обмену опытом и взаимодействию в сфере регулирования религиозной деятельности и сошлись во мнении, что взаимное стремление к налаживанию тесных и взаимовыгодных отношений станет залогом дальнейшего успешного сотрудничества между США и Казахстаном.

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