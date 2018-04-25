Мунтяну исключили из электоральной гонки за пост мэра Кишинева
Сколько кандидатов поборются за кресло мэра Кишинева: что говорят в окружном избирательном совете столичного муниципия?
Сколько кандидатов поборются за кресло мэра Кишинева: что говорят в окружном избирательном совете столичного муниципия?
КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Окружной избирательный совет Кишинева не зарегистрировал Андрея Мунтяну кандидатом от Партии прогрессивного общества на пост примара (мэра) столицы, выборы которого пройдут 20 мая.
«В принципе, уже определен окончательный список кандидатов. Сегодня мы рассматривали последнюю кандидатуру. Было принято решение отказать в регистрации», — заявил Sputnik секретарь Окружного избирательного совета Кишинева Виталие Мирон.
Так, в качестве кандидатов зарегистрированы лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, представитель партии «Наш дом — Молдова» Александр Рошко,
Своеобразным толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение с должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого