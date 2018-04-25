Мунтяну исключили из электоральной гонки за пост мэра Кишинева

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Окружной избирательный совет Кишинева не зарегистрировал Андрея Мунтяну кандидатом от Партии прогрессивного общества на пост примара (мэра) столицы, выборы которого пройдут 20 мая.

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«В принципе, уже определен окончательный список кандидатов. Сегодня мы рассматривали последнюю кандидатуру. Было принято решение отказать в регистрации», — заявил Sputnik секретарь Окружного избирательного совета Кишинева Виталие Мирон.

Так, в качестве кандидатов зарегистрированы лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, представитель партии «Наш дом — Молдова» Александр Рошко, вице-мэр Оргеева Регина Апостолова (кандидат от «Партии Шора»), председатель партии «Демократия — дома» Василий Костюк, вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну, глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан. Кандидатом от Экологической партии зеленых стал Виктор Стрэтилэ, от Национальной либеральной партии — Александра Кан, от партии Национального единства — Константин Кодряну, от Народной партии Республики Молдова — Максим Брэилэ, от Русско-славянской партии — Александру Мыцу. Также в выборах примет участие в качестве независимого кандидата бывшая исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду.