Бурков сделал важное заявление о губернаторских выборах

Руководитель области отметил, что провел уже две выборные кампании с момента назначения в октябре прошлого года.

«Хочу сказать, что в Омской области предстоит уже третья избирательная кампания с момента моего назначения. Вначале выборы мэра, потом выборы Президента и сегодня выборы губернатора. Кампания готова, никаких проблем нет, регион активен. Думаю, что мы получим высокую явку и реальный результат, который определит население Омской области», — сказал Бурков.