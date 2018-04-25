Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
РФС оштрафовал «Зенит» и «Арсенал»
Посещаемость РФПЛ: лучше еще не было
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Меган Маркл сменила два стильных наряда за несколько часов
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12В тени войны
21:08 (мск), источник: СуперОмск

Бурков сделал важное заявление о губернаторских выборах

На встрече президента России Владимира Путина с выпускниками программы подготовки резерва управленческих кадров временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков спрогнозировал то, какими будут досрочные выборы главы региона в сентябре 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель области отметил, что провел уже две выборные кампании с момента назначения в октябре прошлого года.

Читайте также
Путин объявил о втором наборе в программу повышения квалификации РАНХиГС

«Хочу сказать, что в Омской области предстоит уже третья избирательная кампания с момента моего назначения. Вначале выборы мэра, потом выборы Президента и сегодня выборы губернатора. Кампания готова, никаких проблем нет, регион активен. Думаю, что мы получим высокую явку и реальный результат, который определит население Омской области», — сказал Бурков.

Глава государства, выслушав врио губернатора, отреагировал коротко.

«Хорошо», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщал «СуперОмск», досрочные выборы губернатора Омской области пройдут 9 сентября 2018 года. Впервые в них смогут принять участие самовыдвиженцы. В числе возможных участников кампании называются сам Александр Бурков, бывший депутат Госдумы Олег Денисенко (КПРФ), депутат Законодательного собрания Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Жуков («Коммунисты России») и Алексей Ложкин (ЛДПР).

Все новости региона
 Бурков сделал важное заявление о губернаторских выборах
Ветеран-афганец о мемориальном скандале: «Памятниками нужно заниматься не т
США отказались верить в попадание своих «Томагавков» в Россию
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Названа самая задолжавшая страна Европы
Путин вручил золотые звезды Героям Труда России
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Путин анонсировал новый набор в кадровый резерв РАНХиГС
Спорт
У Бобровского снова провальные цифры в Кубке Стэнли Один из лучших вратарей мира снова не смог помочь «Коламбусу» пройти дальше первого раунда плей-офф, пропуская в каждой встрече не меньше трех шайб
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь