Бурков сделал важное заявление о губернаторских выборах

Руководитель области отметил, что провел уже две выборные кампании с момента назначения в октябре прошлого года.
«Хочу сказать, что в Омской области предстоит уже третья избирательная кампания с момента моего назначения. Вначале выборы мэра, потом выборы Президента и сегодня выборы губернатора. Кампания готова, никаких проблем нет, регион активен. Думаю, что мы получим высокую явку и реальный результат, который определит население Омской области», — сказал Бурков.
Глава государства, выслушав врио губернатора, отреагировал коротко.
«Хорошо», — сказал Владимир Путин.
Как ранее сообщал «СуперОмск», досрочные выборы губернатора Омской области пройдут 9 сентября 2018 года. Впервые в них смогут принять участие самовыдвиженцы. В числе возможных участников кампании называются сам Александр Бурков, бывший депутат Госдумы Олег Денисенко (КПРФ), депутат Законодательного собрания Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Жуков («Коммунисты России») и Алексей Ложкин (ЛДПР).