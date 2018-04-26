Самый богатый депутат Воронежской областной Думы заработал 263 млн рублей в 2017 году

Депутаты Воронежской областной Думы отчитались о доходах за 2017 год. Отчет опубликовали на сайте Думы в среду, 25 апреля. Наиболее высоким доход оказался у депутата Александра Князева — 263 млн рублей. Меньше всех заработал председатель комитета Воронежской обдумы по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Григорий Чуйко — 120 тыс. рублей.