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08:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Самый богатый депутат Воронежской областной Думы заработал 263 млн рублей в 2017 году

Меньше всех получил Григорий Чуйко — 120 тыс. рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Депутаты Воронежской областной Думы отчитались о доходах за 2017 год. Отчет опубликовали на сайте Думы в среду, 25 апреля. Наиболее высоким доход оказался у депутата Александра Князева — 263 млн рублей. Меньше всех заработал председатель комитета Воронежской обдумы по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Григорий Чуйко — 120 тыс. рублей.

Генеральный директор ООО «Выбор» Александр Цыбань получил 198 млн рублей за 2017 год. Руководитель ГК «Развитие» Сергей Гончаров заработал 132,4 млн рублей. Председатель совета директоров ООО «Инстеп» Анатолий Шмыгалев задекларировал доход в 66 млн рублей.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов задекларировал доход в 9 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе облдумы, спикер получил около 3 млн рублей от продажи квартиры. Еще 6 млн рублей он заработал.

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