Дипломат сообщил о попытках представителей США проникнуть в резиденцию генконсула РФ

Источник: AP 2018

«Мы сейчас присутствуем при том, что американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства, охраняющего право частной собственности, проникнуть на нашу территорию, о чем свидетельствует попытка взлома замка входной двери на территории [резиденции]", — заявил Пукалов.

Накануне он рассказал корреспонденту ТАСС, что дипломаты России вывезли архив и наиболее ценное оборудование генконсульства в Сиэтле. Администрация США предписала освободить резиденцию генконсула в Сиэтле, которая является собственностью России, до конца вторника.

«Резиденция заперта на ключ, флаг остается на флагштоке. [Идентифицирующая] табличка тоже остается на месте», — отметил Пукалов.