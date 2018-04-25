Дипломат сообщил о попытках представителей США проникнуть в резиденцию генконсула РФ

«Мы сейчас присутствуем при том, что американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства, охраняющего право частной собственности, проникнуть на нашу территорию, о чем свидетельствует попытка взлома замка входной двери на территории [резиденции]", — заявил Пукалов.
Накануне он рассказал корреспонденту ТАСС, что дипломаты России вывезли архив и наиболее ценное оборудование генконсульства в Сиэтле. Администрация США предписала освободить резиденцию генконсула в Сиэтле, которая является собственностью России, до конца вторника.
«Резиденция заперта на ключ, флаг остается на флагштоке. [Идентифицирующая] табличка тоже остается на месте», — отметил Пукалов.
Он уточнил, что российские дипломаты намерены держать на контроле вопрос о происходящем вокруг резиденции генконсула в Сиэтле. «С учетом того, что происходило в Сан-Франциско, мы будем наблюдать, что с этой собственностью будет происходить», — отметил Пукалов. Он имел в виду действия американской стороны, касавшиеся генконсульства России в Сан-Франциско (штат Калифорния), которое тоже ранее было закрыто по распоряжению Вашингтона.