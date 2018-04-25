Андрей Травников доложил Владимиру Путину об исполнении президентских поручений

Во встрече 25 апреля принял участие руководитель Новосибирской области Андрей Травников. Он доложил о ситуации в области и о том, как исполняются поручения, данные Владимиром Путиным во время его визита в Новосибирск 8 февраля 2017 года.

Глава региона рассказал Президенту о создании Новосибирского научного центра. Реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций.

Особое внимание в докладе Андрей Травников уделил ситуации в сельском хозяйстве. В прошлом году на фоне рекордного урожая аграрии области столкнулись с проблемами вывоза зерна и падением цен на свою продукцию.

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Глава региона считает, что необходимо уже сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства зафиксировать меры поддержки сельхозпроизводителей на период уборки и реализации нового урожая. Нужны льготные тарифы на целевые закупки зерна и предоставление субсидий на железнодорожные тарифы.

Андрей Травников рассказал Президенту о работе по завершении строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске. Отдельной темой стала разработка Стратегии развития области.