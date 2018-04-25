Армения не нашла выход из политического кризиса

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Правящая Республиканская партия заявила о готовности провести досрочные выборы, подразумевая при этом, что нынешнее правительство продолжит исполнять свои обязанности. Но с этим не согласился лидер уличных протестов депутат Никол Пашинян, который во вторник выразил готовность лично занять пост премьера и заявил о намерении добиться отставки всех функционеров правящей партии, включая и. о. премьера Карена Карапетяна. Намеченная на среду встреча Карапетяна с Пашиняном так и не состоялась. Сторонники Пашиняна продолжили в среду массовые акции протеста, которые теперь проходят в условиях объявленного полицией нейтралитета. Демонстранты неоднократно перекрывали основные магистрали Еревана, в том числе дорогу в аэропорт «Звартноц».

После предыдущих парламентских выборов в апреле 2017 г. Республиканская партия получила абсолютное большинство в национальном собрании страны, завоевав 58 из 105 мандатов. Вошедшая с ней в коалицию армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» получила семь мест. В оппозиции остались партия «Процветающая Армения», которую называют также партией «Царукян» (по имени ее основателя и спонсора, предпринимателя Гагика Царукяна), имеющая 31 мандат, и блок «Елк», лидером которого является Пашинян (девять мест). «Царукян» в силу близости его спонсора к властям объявил о поддержке протестов только после отставки Саргсяна, а «Дашнакцутюн» заявила в среду о выходе из правящей коалиции.

Хотя сам Пашинян во вторник предлагал избрать нового премьера голосованием протестующих на площади, в среду его блок заявил в парламенте о выдвижении своего лидера кандидатом в премьеры. В ответ лидер фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян уже сообщил, что его партия не будет голосовать за Пашиняна.

Верхушка республиканцев понимает, что в сложившейся ситуации правящая партия может сохраниться и в какой-то степени остаться при власти, если от нее в новое правительство будут выдвинуты молодые политики, не ассоциирующиеся с надоевшими чиновниками и связанными с ними бизнесменами, говорит человек в силовых структурах Армении.

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