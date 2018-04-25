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20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

США отказались верить в попадание своих «Томагавков» в Россию

США не верят заявлениям Москвы о двух американских ракетах, доставленных в Россию из Сирии. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон (Eric Pahon), передает CNBC.

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По его мнению, это «еще один пример российской кампании по дезинформации» и «пропагандистская дымовая завеса», направленная на отвлечение внимания от «моральной причастности» Москвы к действиям президента Сирии Башара Асада и гибели мирных жителей.

«Утверждения, касающиеся выбранных нами целей, абсурдны», — заявил он. Пахон добавил, что американская сторона не видела никаких доказательств тому, что крылатая ракета «Томагавк» не долетела до цели и была передана россиянам.
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Ранее 25 апреля на брифинге Минобороны России была показана боевая часть «Томагавка». Сообщалось, что Москва получила от Сирии две ракеты, выпущенные во время американского авиаудара и не достигшие целей. Теперь их исследуют специалисты и используют для совершенствования российского вооружения. Минобороны также указало, что если бы на объектах, которые бомбили США и их союзниками, были отравляющие вещества, то погибли бы десятки мирных сирийцев.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума войсками президента Сирии Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. США заявили, что все ракеты достигли целей, в России утверждают, что 71 из 103 ракет сбиты сирийскими системами ПВО.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в СирииПоводом для нанесения удара по арабской республике стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие
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Следите за развитием темы «США и их союзники нанесли удары по Сирии»
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