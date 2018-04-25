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21:02 (мск), источник: Om1.ru

Бурков на встрече с Путиным анонсировал отставку главы омского Минстроя Стрельцова

Правительство готовится объявить конкурс на поиск нового министра строительства и ЖКХ.

Напомним, 25 апреля врио губернатора Александр Бурков летал в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным, где собрались выпускники программы развития кадрового управленческого резерва. Вечером пресс-служба главы региона рассказала об итогах поездки.

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После беседы с Путиным Бурков анонсировал скорую отставку министра строительства и ЖКХ региона Владимира Стрельцова. По его словам, облправительство готовится объявить конкурсы на замещение должностей глав трех ведомств: Минстроя, Минпрома и Минприроды.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Сейчас мы работаем над формированием основных точек роста для Омской области, разрабатываем план социально-экономического развития региона. Президент обратил внимание на необходимость учета мнения общественности и прозрачность при отборе кадров для назначения в регионах.
В ближайшее время мы будем объявлять конкурсы на руководящие должности в Минпром, Минстрой и Минприроды. В конкурсе могут принимать участие представители любых политических сил, которые хотят работать во благо региона.

Отметим, возможность отставки Стрельцова ранее не обсуждалась в СМИ. Он был назначен на пост главы Минстроя в мае 2017 года. При этом недавно появилась неофициальная информация, что Стрельцов может занять вакантное место главы администрации Октябрьского округа.

Два других министерства остались без руководства в результате громких отставок. В ноябре 2017 года на фоне экологического скандала был отправлен в отставку глава Минприроды Александр Винокуров. О подготовке конкурса на замещение этой должности уже сообщалось.

Что касается Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий, то его глава Александр Докучаев был уволен после скандала с остановкой автобусов «Омскоблавтотранса». Нового руководителя также до сих пор не назначили.

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