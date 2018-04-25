Лукашенко и Саркисян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Армении

«Президент Армении подробно рассказал главе белорусского государства о нынешней ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной. Вопрос будущего Армении сегодня стоит ребром. Также Президент Армении подробно рассказал об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях, которые он сейчас проводит с парламентскими коалициями», — рассказали в пресс-службе.
Президенты выразили абсолютное единодушие в недопустимости нарушения Конституции ни одним гражданином, особенно при формировании нового правительства — все должно быть в рамках Основного Закона страны.
Главы государств также согласовали график дальнейших действий, договорившись работать в контакте. Они условились направить в Армению группу журналистов для объективного освещения происходящих в этой стране событий.
«Белорусы хотят знать правду о ситуации в Армении», — подчеркнул белорусский лидер.