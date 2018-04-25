Глава Пентагона призвал быть гибче в санкционной политике в отношении России
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в среду в Конгрессе, высказался за менее строгую санкционную политику в отношении России.
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в среду в Конгрессе, высказался за менее строгую санкционную политику в отношении России.
«Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Конгрессом для решения проблем, связанных с национальной безопасностью, созданных этим актом», — сказал Мэттис в конгрессе, имея в виду закон о санкциях, известный как закон CAATSA («О противодействии противникам Америки путем санкций», Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA).
По его словам, для США «важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против России — ИФ)».
«Иначе мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим огромное бремя на наших союзников или партнеров», — пояснил глава Пентагона.
Новые американские санкции, принятые в рамках закона о противодействии России, напрямую запрещают американским и европейским компаниям вести
В апреле Минфин США ввел новые санкции против России. Пополнение черного списка стало максимально жестким с момента начала санкционной политики. Американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ.