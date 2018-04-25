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21:20 (мск), источник: Интерфакс

Глава Пентагона призвал быть гибче в санкционной политике в отношении России

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в среду в Конгрессе, высказался за менее строгую санкционную политику в отношении России.

Источник: AP 2018

«Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Конгрессом для решения проблем, связанных с национальной безопасностью, созданных этим актом», — сказал Мэттис в конгрессе, имея в виду закон о санкциях, известный как закон CAATSA («О противодействии противникам Америки путем санкций», Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA).

По его словам, для США «важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против России — ИФ)».

«Иначе мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим огромное бремя на наших союзников или партнеров», — пояснил глава Пентагона.

Новые американские санкции, принятые в рамках закона о противодействии России, напрямую запрещают американским и европейским компаниям вести какой-либо бизнес с попавшими в американский «черный список» лицами.

В апреле Минфин США ввел новые санкции против России. Пополнение черного списка стало максимально жестким с момента начала санкционной политики. Американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ.

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