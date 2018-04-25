МИД РФ: США «переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного»
В среду вечером представители правоохранительных органов США проникли в принадлежащее России здание в Сиэтле, где до вторника располагалась резиденция генконсула РФ.
В среду вечером представители правоохранительных органов США проникли в принадлежащее России здание в Сиэтле, где до вторника располагалась резиденция генконсула РФ.
Напомним, российским дипломатам власти США дали до 25 апреля на освобождение помещения резиденции генконсула в Сиэтле. Сотрудники МИД РФ (всего 23 человека, включая членов семей) использовали это помещение как временный штаб, после того как к 2 апреля им пришлось покинуть непосредственно офис генконсульства. В резиденцию перевезли архив и оборудование, но еще во вторник с его территории стартовала автоколонна из 11 машин, которая перевезла людей и имущество в города, где у России остались дипмиссии — Вашингтон,
Лишить генконсульство и резиденцию генконсула РФ в Сиэтле дипломатического статуса и заблокировать доступ к ним власти США решили в рамках мер по выражению солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». В ответ на попытку отправления бывшего двойного агента в британском городке Солсбери Вашингтон 26 марта объявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии дипмиссии РФ в Сиэттле.
Власти РФ намерены добиваться признания решения правительства США о закрытии своей миссии в Сиэтле и еще пяти российских объектов, обладавших неприкосновенностью, противозаконным. Подать иск в суд на территории США МИДу поручил президент РФ Владимир Путин. «Посмотрим, насколько эффективно работает хваленая американская судебная система», — сказал он 5 сентября.
На просьбу «Ъ» прокомментировать шансы добиться через американский суд пересмотра решений в отношении российской дипсобственности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду вечером ответил: «Не мое дело оценивать эти шансы. Эта ситуация совершенно беспрецедентна. Она не имеет никаких аналогов и параллелей, не то, что в наших отношениях с США, но в системе международных отношений в целом».
Коллеги в Вашингтоне переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного. Своими действиями они пытаются создать реальность, которая совершенно неприемлема. Как к этой реальности отнесутся судебные органы США, это отдельный вопрос.
По его словам, российским властям «по сути, предстоит эксперимент на материале, который до сих пор просто не существовал». «Мы на 100% уверены в собственной правоте. Считаем, что действия властей США и тех, кто пытается нагнетать антироссийские настроения, работают на разрушение основ функционирования американской же правовой системы в том виде, в котором мы ее знаем, — заявил “Ъ” Сергей Рябков. — В любом случае, мы продолжим работу над поручением, которое нам дал президент РФ, и пройдем этот путь до конца. Абсолютно убеждены в том, что наши доводы неубиваемы и основаны на четком понимании азов международного и частного права».
Между тем, на вопрос «Ъ», готовы ли власти США отстаивать свою правоту в суде,
Елена Черненко