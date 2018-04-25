МИД РФ: США «переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного»

Источник: РИА "Новости"

Напомним, российским дипломатам власти США дали до 25 апреля на освобождение помещения резиденции генконсула в Сиэтле. Сотрудники МИД РФ (всего 23 человека, включая членов семей) использовали это помещение как временный штаб, после того как к 2 апреля им пришлось покинуть непосредственно офис генконсульства. В резиденцию перевезли архив и оборудование, но еще во вторник с его территории стартовала автоколонна из 11 машин, которая перевезла людей и имущество в города, где у России остались дипмиссии — Вашингтон, Нью-Йорк, Хьюстон.

Лишить генконсульство и резиденцию генконсула РФ в Сиэтле дипломатического статуса и заблокировать доступ к ним власти США решили в рамках мер по выражению солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». В ответ на попытку отправления бывшего двойного агента в британском городке Солсбери Вашингтон 26 марта объявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии дипмиссии РФ в Сиэттле.

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Власти РФ намерены добиваться признания решения правительства США о закрытии своей миссии в Сиэтле и еще пяти российских объектов, обладавших неприкосновенностью, противозаконным. Подать иск в суд на территории США МИДу поручил президент РФ Владимир Путин. «Посмотрим, насколько эффективно работает хваленая американская судебная система», — сказал он 5 сентября.

На просьбу «Ъ» прокомментировать шансы добиться через американский суд пересмотра решений в отношении российской дипсобственности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду вечером ответил: «Не мое дело оценивать эти шансы. Эта ситуация совершенно беспрецедентна. Она не имеет никаких аналогов и параллелей, не то, что в наших отношениях с США, но в системе международных отношений в целом».

Коллеги в Вашингтоне переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного. Своими действиями они пытаются создать реальность, которая совершенно неприемлема. Как к этой реальности отнесутся судебные органы США, это отдельный вопрос. Сергей Рябков замглавы МИД РФ

По его словам, российским властям «по сути, предстоит эксперимент на материале, который до сих пор просто не существовал». «Мы на 100% уверены в собственной правоте. Считаем, что действия властей США и тех, кто пытается нагнетать антироссийские настроения, работают на разрушение основ функционирования американской же правовой системы в том виде, в котором мы ее знаем, — заявил “Ъ” Сергей Рябков. — В любом случае, мы продолжим работу над поручением, которое нам дал президент РФ, и пройдем этот путь до конца. Абсолютно убеждены в том, что наши доводы неубиваемы и основаны на четком понимании азов международного и частного права».

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Между тем, на вопрос «Ъ», готовы ли власти США отстаивать свою правоту в суде, пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан также ответила: «Мы уверены в правомерности действий, о которых мы объявили». «Закон об иностранных дипмиссиях уполномачивает Госсекретаря США требовать, чтобы иностранная дипмиссия отказалась от использования любого объекта недвижимости. Кроме того, Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские представительства учреждаются только с согласия принимающего государства. Соединенные Штаты отозвали свое согласие на генеральные консульства России в Сан-Франциско и в Сиэтле, равно как и на административные здания, относящиеся к торговым представительствам России в Нью-Йорке и Вашингтоне (округ Колумбия)», — уточнила она.