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25 апреля, источник: Интерфакс

Глава Пентагона назвал РФ и КНР стратегическими противниками США

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис вновь обвинил Россию и Китай в намеренном стратегическом противостоянии Вашингтону и попытках контролировать действия других стран.

Источник: Reuters

В частности, Мэттис заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), и тем самым подорвала уверенность в своей надежности как партнера.

«Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками (США — ИФ). Они стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям», — говорится в письменном свидетельстве Мэттиса перед членами комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

«Мы стремимся сделать так, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но продолжительность нарушений ДРСМД со стороны России показывает, что добиться прогресса в установке контроля над вооружениями будет непросто, а также подрывает уверенность США в России в качестве надежного партнера по соглашениям», — говорится в документе.

Кроме того, глава Пентагона обвинил Москву и Пекин в «стремлении завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран».

Ранее Мэттис уклонился от вопроса о возможности конфликта с Россией и о том, может ли конфликт из-за Сирии отвечать интересам США.

Пентагон: новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США
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