Порошенко похвастался местом украинской армии в рейтинге армий Европы

«ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, украинская армия — самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил государств, не входящих в НАТО», — отметил он.

15 апреля президент рассказал о победе украинских десантников в Польше и похвастался успехами армии страны. По его словам, за последние четыре года, пока Украина занималась восстановлением армии, Вооруженные силы страны превратились в одну из самых эффективных армий в Европе. Жители Украины высмеяли это утверждение, предположив, что Порошенко таким образом продемонстрировал свое чувство юмора, больше похожее на издевательство над народом.