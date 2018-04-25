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25 апреля, источник: Lenta.Ru

Порошенко похвастался местом украинской армии в рейтинге армий Европы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) заняли восьмое место в рейтинге армий Европы. Об этом он написал в своем Facebook.

Источник: Reuters

«ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, украинская армия — самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил государств, не входящих в НАТО», — отметил он.

15 апреля президент рассказал о победе украинских десантников в Польше и похвастался успехами армии страны. По его словам, за последние четыре года, пока Украина занималась восстановлением армии, Вооруженные силы страны превратились в одну из самых эффективных армий в Европе. Жители Украины высмеяли это утверждение, предположив, что Порошенко таким образом продемонстрировал свое чувство юмора, больше похожее на издевательство над народом.

В 2016 году Порошенко назвал ВСУ «сильнейшими в Европе», добавив, что такого показателя удалось достичь за два с половиной года.

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