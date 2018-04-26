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00:18 (мск), источник: РИА Новости

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле «ответными мерами» на политику властей РФ.

Источник: AP 2018

Ранее сообщалось, что представители властей США в среду прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание.

«Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого “вторжения”, просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала Науэрт в Twitter.

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При этом она сослалась на Венскую конвенцию о консульских сношениях, в соответствии с которой США отозвали согласие на создание и функционирование консульского учреждения России в Сиэтле. «Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании», — написала Науэрт.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

Объявляя о своем решении, США не обвинили сотрудников генконсульства в шпионаже, и их не выслали из страны. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к «одной из баз подводных лодок», а также заводу Boeing.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

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