Fox: Болтон предупредил о грядущем обновлении Совета национальной безопасности Белого дома

Источник: AP 2018

Об этом сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации Трампа.

По их данным, в среду утром Болтон распространил внутриведомственный циркуляр, в котором уведомил сотрудников СНБ, что грядущие кадровые перестановки в том числе будут предусматривать совмещение обязанностей руководителей нескольких отделов в руках одного должностного лица.

Не исключено, что наиболее опытным сотрудникам СНБ придется покинуть свои посты. Такая мера в принципе затруднит задачу поиска достойной замены им, уточнил источник телеканала.

Болтон является третьим помощником главы государства по национальной безопасности за 15 месяцев президентства Трампа. Его предшественниками были Герберт Макмастер и Майкл Флинн. Последний подал в отставку в феврале 2017 года.