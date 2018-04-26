Fox: Болтон предупредил о грядущем обновлении Совета национальной безопасности Белого дома

Об этом сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации Трампа.
По их данным, в среду утром Болтон распространил внутриведомственный циркуляр, в котором уведомил сотрудников СНБ, что грядущие кадровые перестановки в том числе будут предусматривать совмещение обязанностей руководителей нескольких отделов в руках одного должностного лица.
Не исключено, что наиболее опытным сотрудникам СНБ придется покинуть свои посты. Такая мера в принципе затруднит задачу поиска достойной замены им, уточнил источник телеканала.
Болтон является третьим помощником главы государства по национальной безопасности за 15 месяцев президентства Трампа. Его предшественниками были Герберт Макмастер и Майкл Флинн. Последний подал в отставку в феврале 2017 года.
22 марта президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил об отставке Герберта Макмастера с должности помощника главы государства по национальной безопасности. 7 апреля дела у него принял Джон Болтон, юрист по образованию, с 2001 по 2005 год занимавший должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Комментируя решение Трампа, бывший президент США Джимми Картер назвал его «одной из самых больших ошибок», совершенных нынешним главой администрации. По словам Картера, Болтон «выступает за войну против Северной Кореи и за нападение на Иран», а также является «одним из ключевых деятелей, повлиявших на решение вторгнуться» в 2003 году в Ирак.