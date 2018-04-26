Братск попросил отдать муниципалитетам налог на имущество предприятий и транспортный

Она предложила передать муниципалитетам 100% отчислений от налога, уплачиваемого по упрощённой системе (сейчас этот показатель 30%), а также налог на имущество от предприятий, расположенных на территории. Кроме того, для пополнения муниципальных дорожных фондов предлагается передать в них 100% отчислений транспортного налога.
По словам Ларисы Павловой, уровень собственных доходов Братска постоянно снижается, и хотя безвозмездные поступления растут, они носят целевой характер. При этом перечень полномочий местных властей расширяется, а число источников доходов уменьшается.
Глава Новоилимского сельского поселения Нижнеилимского района, председатель думы Николай Печанский подчеркнул, что в сельских территориях проблема стоит ещё более остро. Часто поселения не имеют средств даже на оплату коммунальных услуг и вынуждены брать кредиты.
Вице-спикер ЗС, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова ответила, что все прозвучавшие предложения будут тщательно проанализированы Законодательным собранием для принятия взвешенного решения.
«Мы должны понимать, какой эффект окажут эти инициативы на каждое муниципальное образование», — подчеркнула она. По словам Натальи Дикусаровой, депутаты вникают в положение дел в каждом муниципальном образовании, благодаря этому уровень финансовой помощи местным бюджетам был увеличен в 2017 году почти в два раза.