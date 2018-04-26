Братск попросил отдать муниципалитетам налог на имущество предприятий и транспортный

Она предложила передать муниципалитетам 100% отчислений от налога, уплачиваемого по упрощённой системе (сейчас этот показатель 30%), а также налог на имущество от предприятий, расположенных на территории. Кроме того, для пополнения муниципальных дорожных фондов предлагается передать в них 100% отчислений транспортного налога.

По словам Ларисы Павловой, уровень собственных доходов Братска постоянно снижается, и хотя безвозмездные поступления растут, они носят целевой характер. При этом перечень полномочий местных властей расширяется, а число источников доходов уменьшается.

Глава Новоилимского сельского поселения Нижнеилимского района, председатель думы Николай Печанский подчеркнул, что в сельских территориях проблема стоит ещё более остро. Часто поселения не имеют средств даже на оплату коммунальных услуг и вынуждены брать кредиты.

Вице-спикер ЗС, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова ответила, что все прозвучавшие предложения будут тщательно проанализированы Законодательным собранием для принятия взвешенного решения.