Травников рассказал Путину о решении идти на выборы губернатора
Президент РФ Владимир Путин 25 апреля встретился с семью выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, возглавившими субъекты РФ.
Президент РФ Владимир Путин 25 апреля встретился с семью выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, возглавившими субъекты РФ.
Андрей Травников в ходе встречи доложил главе государства о ситуации в области и проинформировал о решении участвовать в выборах губернатора Новосибирской области.
Владимир Путин встретился в Москве с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Глава государства поздравил участников встречи с успешным окончанием обучения. Отдельно Президент побеседовал с выпускниками, которых назначил возглавить несколько регионов страны.
«Семь человек, здесь присутствующих, еще в ходе учебы были назначены на высокие должности руководителей, исполняющими обязанности губернаторов солидных регионов, с большим потенциалом: промышленным, сельскохозяйственным, научным. На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей. Можно без преувеличения сказать — за судьбы людей», — сказал глава государства и предложил рассказать о работе в возглавленных регионах.
Также врио губернатора говорил о ситуации в сельском хозяйстве, о работе по завершению строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске. Активно ведется разработка Стратегии развития области.
Руководитель региона проинформировал главу государства о решении идти на выборы губернатора Новосибирской области в сентябре 2018.
«Владимир Владимирович, позавчера на встрече с трудовым коллективом Новосибирского авиационного завода я сказал, что планирую и твердо намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области. Огромное спасибо вам за доверие, которое вы мне оказали, и 6 октября подписали указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора. Надеюсь получить поддержку населения Новосибирской области и продолжить работу по исполнению тех планов, которые мы наметили вместе с жителями региона, и, безусловно, выполнению тех задач, которые вы поставили», — сказал Андрей Травников.
Во встрече с Президентом РФ участвовали:
Вайно Антон Эдуардович — Руководитель Администрации Президента.
Кириенко Сергей Владиленович — первый заместитель Руководителя Администрации Президента.
Азаров Дмитрий Игоревич — временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области.
Бурков Александр Леонидович — временно исполняющий обязанности губернатора Омской области.
Воскресенский Станислав Сергеевич — временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области.
Клычков Андрей Евгеньевич — временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области.
Никитин Глеб Сергеевич — временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области.
Травников Андрей Александрович — временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области.
Цыбульский Александр Витальевич — временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.