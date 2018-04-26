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07:06 (мск), источник: VN.ru

Травников рассказал Путину о решении идти на выборы губернатора

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля встретился с семью выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, возглавившими субъекты РФ.

Андрей Травников в ходе встречи доложил главе государства о ситуации в области и проинформировал о решении участвовать в выборах губернатора Новосибирской области.

Владимир Путин встретился в Москве с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Глава государства поздравил участников встречи с успешным окончанием обучения. Отдельно Президент побеседовал с выпускниками, которых назначил возглавить несколько регионов страны.

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«Семь человек, здесь присутствующих, еще в ходе учебы были назначены на высокие должности руководителей, исполняющими обязанности губернаторов солидных регионов, с большим потенциалом: промышленным, сельскохозяйственным, научным. На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей. Можно без преувеличения сказать — за судьбы людей», — сказал глава государства и предложил рассказать о работе в возглавленных регионах.

Андрей Травников доложил Президенту о планах развития потенциала Новосибирского научного центра. Реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций.

Также врио губернатора говорил о ситуации в сельском хозяйстве, о работе по завершению строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске. Активно ведется разработка Стратегии развития области.

Руководитель региона проинформировал главу государства о решении идти на выборы губернатора Новосибирской области в сентябре 2018.

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«Владимир Владимирович, позавчера на встрече с трудовым коллективом Новосибирского авиационного завода я сказал, что планирую и твердо намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области. Огромное спасибо вам за доверие, которое вы мне оказали, и 6 октября подписали указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора. Надеюсь получить поддержку населения Новосибирской области и продолжить работу по исполнению тех планов, которые мы наметили вместе с жителями региона, и, безусловно, выполнению тех задач, которые вы поставили», — сказал Андрей Травников.

Во встрече с Президентом РФ участвовали:

Вайно Антон Эдуардович — Руководитель Администрации Президента.

Кириенко Сергей Владиленович — первый заместитель Руководителя Администрации Президента.

Азаров Дмитрий Игоревич — временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области.

Бурков Александр Леонидович — временно исполняющий обязанности губернатора Омской области.

Воскресенский Станислав Сергеевич — временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области.

Клычков Андрей Евгеньевич — временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области.

Никитин Глеб Сергеевич — временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области.

Травников Андрей Александрович — временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области.

Цыбульский Александр Витальевич — временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.

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