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07:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Трех министров в Омской области выберут по конкурсу

Трех министров в правительстве Омской области будут выбирать на конкурсной основе. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил врио губернатора Омской области Александр Бурков.

«В ближайшие дни будем объявлять конкурс в три ключевых министерства — на руководителей, на министров. Это министерство промышленности и транспорта, это министерство строительства и ЖКХ и министерство природных ресурсов. Будем проводить открытый конкурс. Активность среди молодёжи очень высока. Думаю, мы найдем достойных людей», — сказал он.

Напомним, что осенью 2017 года свою должность покинул глава министерства природных ресурсов Омском области Александр Винокуров и подал заявку на участие в выборах мэра Омска. Ранее Александр Бурков называл работу Александра Винокурова «неудовлетворительной». Также в конце прошлого года в отставку подал глава омского министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев.

Врио губернатора также попросил написать заявление об уходе первого заместителя министра Дмитрия Дубровина. Причиной стала остановка работы муниципального перевозчика АО «Омскоблавтотранс», который в течение полутора суток не выпускал автобусы в рейсы из-за долгов перед поставщиком топлива — ПАО «Газпром нефть».

Глава минстроя Омской области Владимир Стрельцов занимает эту должность с мая 2017 года.

Оксана Павлова.

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