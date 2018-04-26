Трех министров в Омской области выберут по конкурсу
Трех министров в правительстве Омской области будут выбирать на конкурсной основе. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил врио губернатора Омской области Александр Бурков.
Трех министров в правительстве Омской области будут выбирать на конкурсной основе. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил врио губернатора Омской области Александр Бурков.
«В ближайшие дни будем объявлять конкурс в три ключевых министерства — на руководителей, на министров. Это министерство промышленности и транспорта, это министерство строительства и ЖКХ и министерство природных ресурсов. Будем проводить открытый конкурс. Активность среди молодёжи очень высока. Думаю, мы найдем достойных людей», — сказал он.
Напомним, что осенью 2017 года свою должность покинул глава министерства природных ресурсов Омском области Александр Винокуров и подал заявку на участие в выборах мэра Омска. Ранее Александр Бурков называл работу Александра Винокурова «неудовлетворительной». Также в конце прошлого года в отставку подал глава омского министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев.
Врио губернатора также попросил написать заявление об уходе первого заместителя министра Дмитрия Дубровина. Причиной стала остановка работы муниципального перевозчика АО «Омскоблавтотранс», который в течение полутора суток не выпускал автобусы в рейсы
Глава минстроя Омской области Владимир Стрельцов занимает эту должность с мая 2017 года.
Оксана Павлова.