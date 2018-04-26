Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Любовь Толкалина тоскует в разлуке с дочкой
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Роналду исчез, но «Реал» победил
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
06:32 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон: «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Глава командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас заявил, что «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии, сообщил телеканал Fox News.

Источник: AP 2018

«Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130», — сказал Томас на конференции по разведке в американской Тампе. АС-130 — самолет поддержки сухопутных войск.

Томас назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой в Сирии «самой агрессивной в мире».

При этом он не сказал, каких «противников» имеет в виду, но ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что та «глушит» системы американских беспилотников в Сирии.

В Сирии находятся до 2 тысяч американских солдат.

Российские военные проанализировали последствия ударов коалиции по Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
25 апреля© Ньюстюб
 Трюк фокусника раскрыл иностранного шпиона на приеме у Хрущева
Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
Роналду исчез, но «Реал» победил «Королевский клуб» одержал волевую победу над «Баварией» и сделал еще один шаг к киевскому финалу Лиги чемпионов
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь