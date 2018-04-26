Пентагон: «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии

Источник: AP 2018

«Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130», — сказал Томас на конференции по разведке в американской Тампе. АС-130 — самолет поддержки сухопутных войск.

Томас назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой в Сирии «самой агрессивной в мире».

При этом он не сказал, каких «противников» имеет в виду, но ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что та «глушит» системы американских беспилотников в Сирии.