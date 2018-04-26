Ольга Мухометьярова покидает комитет заксобрания по социальной политике
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля, ФедералПресс. Комитет по социальной политике законодательного собрания Челябинской области теряет одного из самых активных депутатов.
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля, ФедералПресс. Комитет по социальной политике законодательного собрания Челябинской области теряет одного из самых активных депутатов.
Заместитель председателя комитета по социальной политике законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова объявила о смене направления работы в законодательно органе. Теперь она станет ближе к спикеру ЗСО Владимиру Мякушу: войдет в комитет по бюджету и налогам, который он возглавляет.
«Несмотря на должность заместителя председателя Комитета по социальной политике, приняла решение перейти в Комитет по бюджету. Социальные программы региона изучила. Доклады министров скоро буду цитировать наизусть. Решила двигаться дальше в поисках средств на обеспечение государственных обязательств и ответа на вопрос: «Как и куда тратят деньги налогоплательщиков?», — пояснила свое решение Ольга Мухометьярова, сделав соответствующую запись на страничке в Facebook.
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