Ольга Мухометьярова покидает комитет заксобрания по социальной политике

Заместитель председателя комитета по социальной политике законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова объявила о смене направления работы в законодательно органе. Теперь она станет ближе к спикеру ЗСО Владимиру Мякушу: войдет в комитет по бюджету и налогам, который он возглавляет.

«Несмотря на должность заместителя председателя Комитета по социальной политике, приняла решение перейти в Комитет по бюджету. Социальные программы региона изучила. Доклады министров скоро буду цитировать наизусть. Решила двигаться дальше в поисках средств на обеспечение государственных обязательств и ответа на вопрос: «Как и куда тратят деньги налогоплательщиков?», — пояснила свое решение Ольга Мухометьярова, сделав соответствующую запись на страничке в Facebook.