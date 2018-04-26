Краевые власти сменили руководство ГКУ «СМЭУ Пермского края»

Согласно СПАРК-Интерфакс, он возглавил учреждение 14 марта 2018 года. Прежний руководитель — экс-начальник ГИБДД Николай Калинин уволился в начале 2018 года.

По данным «Ъ», в СМЭУ на должности замначальника также трудоустроился бывший начальник управления информационных технологий администрации Перми Михаил Бобров, до последнего времени занимавший пост замглавы Мотовилихинского района Перми. СМЭУ подчиняется краевому минтрансу, который возглавляет Николай Уханов, бывший руководитель городского департамента ЖКХ.