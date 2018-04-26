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08:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти сменили руководство ГКУ «СМЭУ Пермского края»

Новым начальником ГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Пермского края» стал бывший начальник управления ЖКХ администрации Перми Александр Куликов.

Согласно СПАРК-Интерфакс, он возглавил учреждение 14 марта 2018 года. Прежний руководитель — экс-начальник ГИБДД Николай Калинин уволился в начале 2018 года.

По данным «Ъ», в СМЭУ на должности замначальника также трудоустроился бывший начальник управления информационных технологий администрации Перми Михаил Бобров, до последнего времени занимавший пост замглавы Мотовилихинского района Перми. СМЭУ подчиняется краевому минтрансу, который возглавляет Николай Уханов, бывший руководитель городского департамента ЖКХ.

На сегодняшнем заседании правительства господин Уханов предложил переименовать СМЭУ в Центр безопасности дорожного движения, а смену руководства учреждения пояснил тем, что у господина Калинина истек контракт, а продлевать его он не стал.

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