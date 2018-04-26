Краевые власти сменили руководство ГКУ «СМЭУ Пермского края»
Новым начальником ГКУ «Специализированное
Новым начальником ГКУ «Специализированное
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По данным «Ъ», в СМЭУ на должности замначальника также трудоустроился бывший начальник управления информационных технологий администрации Перми Михаил Бобров, до последнего времени занимавший пост замглавы Мотовилихинского района Перми. СМЭУ подчиняется краевому минтрансу, который возглавляет Николай Уханов, бывший руководитель городского департамента ЖКХ.
На сегодняшнем заседании правительства господин Уханов предложил переименовать СМЭУ в Центр безопасности дорожного движения, а смену руководства учреждения пояснил тем, что у господина Калинина истек контракт, а продлевать его он не стал.