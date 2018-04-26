В Ростовской области приняли новые меры поддержки обманутых дольщиков

Так, закон предусматривает предоставление земельных участков без торгов тем застройщикам, которые не менее 5% от предполагаемой квартирной емкости на застраиваем участке или уже в построенном доме отдают обманутым дольщикам.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, это позволит уже в 2018 году обеспечить жильем часть участников долевого строительства, чьи объекты в принципе не могут быть достроены либо подлежат сносу по решению суда.

Кроме того, также установлена возможность предоставления инвестору субсидии на оплату части процентных ставок по кредитам, которые были получены на завершение строительства и ввода в эксплуатацию проблемного дома.