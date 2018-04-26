Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Нужно ли срывать букву «Ш»?
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Взорванная Лавровым «бомба» рушит правительство Британии — СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Актриса Наталья Антонова рассказала о нищете – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
17:37 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области приняли новые меры поддержки обманутых дольщиков

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области на заседании в среду приняли новые меры поддержки пострадавших участников долевого строительства, сообщает пресс-служба парламента.

Так, закон предусматривает предоставление земельных участков без торгов тем застройщикам, которые не менее 5% от предполагаемой квартирной емкости на застраиваем участке или уже в построенном доме отдают обманутым дольщикам.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, это позволит уже в 2018 году обеспечить жильем часть участников долевого строительства, чьи объекты в принципе не могут быть достроены либо подлежат сносу по решению суда.

Кроме того, также установлена возможность предоставления инвестору субсидии на оплату части процентных ставок по кредитам, которые были получены на завершение строительства и ввода в эксплуатацию проблемного дома.

По словам депутатов, это решение позволит привлечь дополнительные средства для достройки проблемных домов. Как рассказал на заседании парламента министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Николай Безуглов, в 2018 году планируется достроить 14 проблемных домов. Всего же на территории Ростовской области необходимо привлечь инвесторов для завершения строительства 42 проблемных домов.

Все новости региона
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Зачем?
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь