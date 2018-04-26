В Ростовской области приняли новые меры поддержки обманутых дольщиков
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области на заседании в среду приняли новые меры поддержки пострадавших участников долевого строительства, сообщает
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области на заседании в среду приняли новые меры поддержки пострадавших участников долевого строительства, сообщает
Так, закон предусматривает предоставление земельных участков без торгов тем застройщикам, которые не менее 5% от предполагаемой квартирной емкости на застраиваем участке или уже в построенном доме отдают обманутым дольщикам.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, это позволит уже в 2018 году обеспечить жильем часть участников долевого строительства, чьи объекты в принципе не могут быть достроены либо подлежат сносу по решению суда.
Кроме того, также установлена возможность предоставления инвестору субсидии на оплату части процентных ставок по кредитам, которые были получены на завершение строительства и ввода в эксплуатацию проблемного дома.
По словам депутатов, это решение позволит привлечь дополнительные средства для достройки проблемных домов. Как рассказал на заседании парламента министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Николай Безуглов, в 2018 году планируется достроить 14 проблемных домов. Всего же на территории Ростовской области необходимо привлечь инвесторов для завершения строительства 42 проблемных домов.