Бурков представил свою версию ухода Стрельцова
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал предстоящую отставку министра строительства и
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал предстоящую отставку министра строительства и
Накануне глава региона объявил о том, что на место главы Минстроя будет проведен открытый конкурс.
«Есть вопросы к действующему министру. Прежде всего, это отсутствие работающей программы по капремонту. Людей минстрой совершенно не слышит! По итогам прошлого года была сорвана программа по переселению граждан из аварийного жилья. Кроме того, с большим опозданием идет реализация “дорожной карты” завершения строительства домов дольщиков: планово прошлогодние дома вводили в
По словам врио губернатора, по известным стройкам уже выплачиваются штрафы за срыв сроков сдачи работ. «Кроме того, я пока не увидел системного подхода по обеспечению населения качественной питьевой водой, нужно анализировать и контролировать рост тарифов на услуги ЖКХ. Все эти вопросы организационные, управленческие», — отметил Александр Бурков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», вместе с новым министром строительства на открытом конкурсе будут искать глав Минприроды и Минпрома. Эти кресла пустуют с осени прошлого года.
В разговоре с «СуперОмском» экономист Сергей Евсеенко заявил, что врио губернатора вынужден был объявлять открытый конкурс, поскольку местные кадры не обладают необходимой квалификацией.