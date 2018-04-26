Бурков представил свою версию ухода Стрельцова

Источник: РИА "Новости"

Накануне глава региона объявил о том, что на место главы Минстроя будет проведен открытый конкурс.

«Есть вопросы к действующему министру. Прежде всего, это отсутствие работающей программы по капремонту. Людей минстрой совершенно не слышит! По итогам прошлого года была сорвана программа по переселению граждан из аварийного жилья. Кроме того, с большим опозданием идет реализация “дорожной карты” завершения строительства домов дольщиков: планово прошлогодние дома вводили в феврале-марте этого года. Идут сбои по завершению реконструкции здания “Саламандры”, театра “Галерка” и больницы-“тысячницы” на Левобережье», — заявил Бурков.

По словам врио губернатора, по известным стройкам уже выплачиваются штрафы за срыв сроков сдачи работ. «Кроме того, я пока не увидел системного подхода по обеспечению населения качественной питьевой водой, нужно анализировать и контролировать рост тарифов на услуги ЖКХ. Все эти вопросы организационные, управленческие», — отметил Александр Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», вместе с новым министром строительства на открытом конкурсе будут искать глав Минприроды и Минпрома. Эти кресла пустуют с осени прошлого года.