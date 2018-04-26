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12:17 (мск), источник: ТАСС

В Армении объявили дату проведения выборов в стране

Парламент республики созовет специальное заседание, чтобы выбрать нового премьер-министра.

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ЕРЕВАН, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении будет избран 1 мая. Об этом сообщил в четверг спикер Национального собрания (парламента) Ара Баблоян.

«1 мая парламент страны проведет специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра страны», — приводит слова Баблояна его пресс-служба.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля под давлением оппозиции ушел в отставку. Согласно конституции страны, в течение семи дней после отставки премьер-министра фракции парламента имеют право выдвигать кандидатов на пост премьер-министра, после чего выборы главы кабмина проводятся открытым голосованием.
Оппозиция требует избрать главой правительства «кандидата от народа» Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции выбрать их лидера премьер- министром страны считает антиконституционным.

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