В Армении объявили дату проведения выборов в стране
Парламент республики созовет специальное заседание, чтобы выбрать нового
Парламент республики созовет специальное заседание, чтобы выбрать нового
ЕРЕВАН, 26 апреля. /ТАСС/.
«1 мая парламент страны проведет специальное заседание, чтобы избрать нового
Оппозиция требует избрать главой правительства «кандидата от народа» Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции выбрать их лидера премьер- министром страны считает антиконституционным.