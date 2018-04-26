Минкомсвязи: Россия не намерена создавать свой файрвол по примеру китайского

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«Это пустые опасения. При том, что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка, — заявил Волин агентству “РИА Новости”.— Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского файрвола сегодня не идет».

Алексей Волин также напомнил, что создание подобного файрвола требует значительных финансовых вложений.

Надо помнить о том, что штука эта крайне дорогая и затратная. Более того, находясь в Китае, могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам в течение 7 минут, этот доступ получит без всяких проблем. Алексей Волин ​​​​​​​ Заместитель министра связи и массовых коммуникаций

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Напомним, в Китае с 2009 года действует так называемый Великий китайский файрвол, который блокирует доступ к таким сайтам как Google, Facebook и Twitter, а также к ряду западных изданий на китайском и английском языках. В этой связи китайцы пользуются собственными аналогами популярных соцсетей, в которых китайские власти имеют возможность блокировать запросы по ключевым словам.