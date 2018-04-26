В воронежском Кольцовском сквере высадили уникальные деревья из Бельгии

Источник: РИА "Воронеж"

Представители облправительства и студенты ВГУ высадили саженцы в четверг, 26 апреля. В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев.

Высадка саженцев прошла в рамках месячника благоустройства, приуроченного к 100-летию ВГУ. Месячник начался 30 марта и продлится до 30 апреля.

Проект разработал председатель Ассоциации арбористов Великобритании, действующий консул Академии арбористов Яго Кин. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области договорился с ним о сотрудничестве еще в 2014 году. В 2016 году Яго Кин обследовал зеленый фонд Воронежа и подготовил дендрологический план, а также концепцию развития Кольцовского сквера. Тогда и было решено, что зеленую зону, являющуюся дендрологическим памятником природы, будут развивать как дендропарк.

— Нас вдохновили поэмы поэта Алексея Кольцова. Поскольку он много писал о сельской жизни, о растениях, на первой стадии нашего проекта мы хотели представить больше деревьев. Выбрали международный подход, подобрали деревья, которые растут в разных уголках света, — рассказал Яго Кин. — Мы обратили внимание на то, что с некоторыми деревьями в сквере есть проблемы, они болели. Поэтому было решено восстановить их популяцию, добавить разнообразия. Нельзя сказать, что у нас в планах кардинально изменить облик парка. Мы просто хотим представить новые деревья, чтобы он стал красивее, радовал жителей Воронежа. Саженцы привезли из Бельгии. Если все пройдет успешно, саженцы приживутся, мы продолжим сотрудничество с этим питомником, привезем новые виды растений.

Всего высадят 42 дерева: голубые ели «Ольденбург», дубы сорта шарлаховый, лавролистный, крупноплодный, болотный, скальный, черешчатый, клены остролистные, конские каштаны, березы черные, повислые, каркас западный, яблони (гибридную и ягодную), рябины шведские, липы и черемуху.

Врио губернатора Александр Гусев принял участие в посадке трех голубых елей. Он поинтересовался у главы облдепартамента природных ресурсов и экологии Алексея Карякина, насколько кардинально будет изменен сквер.

— Изменения будут касаться только зеленых насаждений. Мы не хотим фундаментально менять сеть существующих тропинок. Реконструкция уже была проведена в 2009 году. Тогда упор сделали на тропинки, скамейки, фонтан, — пояснил Алексей Карякин. — Теперь мы решили подсаживать растения. К сожалению, существующие умирают из-за возраста. Мы выбрали лучшие деревья, это будет изюминкой сквера.

— Важно не только закладывать новое, но и не давать деградировать тому, что уже есть, — отметил Александр Гусев.

Глава региона также побеседовал со студентами ВГУ, которые высаживали саженцы. Он спросил у них, какие меры необходимо предпринять, чтобы выпускники вузов оставались жить в Воронеже.

— У нас много показателей эффективности. Но главный показатель, который все это интегрирует — это желание студентов остаться в Воронеже. Если выпускники вузов будут тут жить, то мы решим экономические проблемы, а соответственно и социальные тоже. Есть такое предложение — собрать межвузовскую студенческую конференцию, на которой обсудить эти вопросы. Надо понять, что необходимо сделать в городе и области, чтобы выпускники никуда не уезжали.