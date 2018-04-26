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17:30 (мск), источник: Кубань 24

Кондратьев оценил готовность спортивной инфраструктуры Сочи к проведению ЧМ-2018

Глава региона осмотрел стадион «Фишт» и тренировочные площадки в Адлере.

Как сообщил заместитель руководителя края Николай Долуда, подготовка тренировочных площадок в местах размещения баз команд завершена. С конца мая эти объекты могут использовать участники чемпионата мира.

«Эксперты оценили состояние оборудования на десять баллов из десяти возможных. Никаких проблем и тем более рисков нет», — заверил Долуда.

Вениамин Кондратьев убедился, что тренировочные площадки действительно выполнены на высоком уровне.

«Перед нами стояла задача создать все условия, чтобы команды чувствовали себя комфортно. И сегодня мы видим: условия созданы не хуже, и даже лучше мировых. Теперь стоит задача максимально сохранить инфраструктуру после того, как пройдут матчи чемпионата, чтобы кубанские дети могли всем этим пользоваться и достигать больших высот в спорте», — отметил глава края.

Долуда отметил, что две тренировочные площадки в Адлере передадут детской спортивной школе, где будут заниматься юные спортсмены.

Затем губернатор осмотрел стадион «Фишт». В ходе его реконструкции возвели северную и южную трибуны, построили входные павильоны, создали игровое поле, переоборудовали подтрибунные помещения, дополнительно построили более 4 тыс. временных мест для болельщиков. Общая вместимость стадиона теперь составляет 45 тыс. человек.

Долуда также сообщил, что создана единая аппаратная, которая объединяет в себе управление видеоэкранами и систему звукоусиления в чаше стадиона. Стадион оборудован системой видеонаблюдения — более 2 тыс. камер, в том числе 94 камерами для распознавания лиц, установлено около 800 датчиков охранной сигнализации.

«Выполнен колоссальный объем работ, и сегодня мы имеем уникальный футбольный стадион, украшение края и России», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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