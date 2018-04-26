Победители конкурсов президентских грантов соберутся в Новосибирске
В городе пройдет двухдневная образовательная программа.
В городе пройдет двухдневная образовательная программа.
Масштабный форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока пройдет в Новосибирске 11 и 12 мая. В нем примут участие почти шестьсот руководителей проектов, победивших в конкурсах президентских грантов в прошлом году.
— Двухдневная образовательная программа даст им возможность получить новые знания, поработать в формате малых групп, обменяться опытом, а также предложить критерии и механизмы оценки социального эффекта от реализации своих проектов, — рассказывают в
Принять участие в форуме могут и те некоммерческие организации, которые еще не получили грантовую поддержку. Это поможет им грамотно подготовить необходимые для этого документы.
Регистрация участников идет на сайте форумнко.рф.
Региональные власти заявляют, что в нашем регионе форум решено провести