Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Что будет, если «закончились права»
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Взорванная Лавровым «бомба» рушит правительство Британии — СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Юлия Барановская поблагодарила Инну Жиркову за поддержку
Фото сына Полищук вызвало вопросы у поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Только один вид шоколада полезен для здоровья - ученые
10 ежедневных привычек, вызывающих рак
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Восстание обреченных
15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Четыре кандидата выдвинуты политсоветом НРО «Единой России» на праймериз по выборам губернатора Нижегородской области

Четыре кандидата выдвинуты политсоветом НРО «Единой России» на праймериз по выборам губернатора Нижегородской области.

Источник: Reuters

Как сообщает корреспондент «НТА-Приволжье» с заседания политсовета НРО «Единой России», который проходит в Нижнем Новгороде 26 апреля, секретарь Нижегородского регионального отделения партии Денис Москвин выдвинул кандидатуру врио главы губернатора региона Глеба Никитина, зампред Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина выдвинула кандидатуру своего коллеги — депутат нижегородского парламента Владимира Пакова.

Кроме того, Николай Пугин выдвинул кандидатуру председатель Нижегородской организации Союза театральных деятелей РФ Сергея Кабайло (доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента РФ, — прим. ред.), а глава администрации Починковского района Нижегородской области Михаил Ларин — кандидатуру главы МСУ Первомайского района Елены Ляпуновой.

Как сообщалось ранее праймериз «Единой России» к выборам губернатора Нижегородской области пройдёт в июне.

Во время этой процедуры кандидаты должны будут встретиться с не менее чем половиной секретарей местных и первичных отделений партии, и уже после этого на конференции регионального отделения партии общим решением будет выдвинут кандидат на должность главы региона.

Напомним, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вступил в «Единую Россию». Такое решение утвердил президиум Генсовета партии 21 декабря.

Выборы губернатора Нижегородской области планируется провести в сентябре 2018 года в Единый день голосования.

Все новости региона
Что интересного «умные» ракеты расскажут российской «оборонке»
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Новый флешмоб: как бы выглядели птицы без крыльев (фото)
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Выгребная яма: остров Боракай закрыт из-за экологических проблем
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь