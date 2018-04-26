Четыре кандидата выдвинуты политсоветом НРО «Единой России» на праймериз по выборам губернатора Нижегородской области
Четыре кандидата выдвинуты политсоветом НРО «Единой России» на праймериз по выборам губернатора Нижегородской области.
Четыре кандидата выдвинуты политсоветом НРО «Единой России» на праймериз по выборам губернатора Нижегородской области.
Как сообщает корреспондент «НТА-Приволжье» с заседания политсовета НРО «Единой России», который проходит в Нижнем Новгороде 26 апреля, секретарь Нижегородского регионального отделения партии Денис Москвин выдвинул кандидатуру врио главы губернатора региона Глеба Никитина, зампред Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина выдвинула кандидатуру своего коллеги — депутат нижегородского парламента Владимира Пакова.
Кроме того, Николай Пугин выдвинул кандидатуру председатель Нижегородской организации Союза театральных деятелей РФ Сергея Кабайло (доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента РФ, — прим. ред.), а глава администрации Починковского района Нижегородской области Михаил Ларин — кандидатуру главы МСУ Первомайского района Елены Ляпуновой.
Как сообщалось ранее праймериз «Единой России» к выборам губернатора Нижегородской области пройдёт в июне.
Во время этой процедуры кандидаты должны будут встретиться с не менее чем половиной секретарей местных и первичных отделений партии, и уже после этого на конференции регионального отделения партии общим решением будет выдвинут кандидат на должность главы региона.
Напомним, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вступил в «Единую Россию». Такое решение утвердил президиум Генсовета партии 21 декабря.
Выборы губернатора Нижегородской области планируется провести в сентябре 2018 года в Единый день голосования.