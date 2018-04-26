Четыре кандидата выдвинуты политсоветом НРО «Единой России» на праймериз по выборам губернатора Нижегородской области.

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Как сообщает корреспондент «НТА-Приволжье» с заседания политсовета НРО «Единой России», который проходит в Нижнем Новгороде 26 апреля, секретарь Нижегородского регионального отделения партии Денис Москвин выдвинул кандидатуру врио главы губернатора региона Глеба Никитина, зампред Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина выдвинула кандидатуру своего коллеги — депутат нижегородского парламента Владимира Пакова.

Кроме того, Николай Пугин выдвинул кандидатуру председатель Нижегородской организации Союза театральных деятелей РФ Сергея Кабайло (доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента РФ, — прим. ред.), а глава администрации Починковского района Нижегородской области Михаил Ларин — кандидатуру главы МСУ Первомайского района Елены Ляпуновой.

Как сообщалось ранее праймериз «Единой России» к выборам губернатора Нижегородской области пройдёт в июне.

Во время этой процедуры кандидаты должны будут встретиться с не менее чем половиной секретарей местных и первичных отделений партии, и уже после этого на конференции регионального отделения партии общим решением будет выдвинут кандидат на должность главы региона.

Напомним, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вступил в «Единую Россию». Такое решение утвердил президиум Генсовета партии 21 декабря.