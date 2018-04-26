Лукашенко перенес срок ремонта моста под Житковичами — 7 ноября
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Аварийный мост через Припять в Житковичском районе должен быть восстановлен уже к 7 ноября, сообщили днем в четверг в эфире телеканала СТВ.
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Аварийный мост через Припять в Житковичском районе должен быть восстановлен уже к 7 ноября, сообщили днем в четверг в эфире телеканала СТВ.
Сообщение между Житковичами и Туровом по автотрассе Р88 «Житковичи — деревня Городок — граница Украины» осложнилось в декабре прошлого года, когда на центральном пролете моста была обнаружена трещина, а само сооружение признали аварийным.
Как рассказали в эфире телеканала, мост через Припять должен быть восстановлен уже к 7 ноября — такое поручение в четверг в Минске дал на совещании президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как сообщал Sputnik, президент поручил заместителю
Ранее в главном управлении автомобильных дорог Минтранса озвучили, что движение по отремонтированному мосту будет открыто в декабре 2018-го.