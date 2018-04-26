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15:52 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко перенес срок ремонта моста под Житковичами — 7 ноября

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Аварийный мост через Припять в Житковичском районе должен быть восстановлен уже к 7 ноября, сообщили днем в четверг в эфире телеканала СТВ.

Источник: Sputnik.by

Сообщение между Житковичами и Туровом по автотрассе Р88 «Житковичи — деревня Городок — граница Украины» осложнилось в декабре прошлого года, когда на центральном пролете моста была обнаружена трещина, а само сооружение признали аварийным.

Как рассказали в эфире телеканала, мост через Припять должен быть восстановлен уже к 7 ноября — такое поручение в четверг в Минске дал на совещании президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщал Sputnik, президент поручил заместителю премьер-министра Михаилу Русому взяться за решение проблемы с мостом. Не исключено, что глава государства в ходе поездки 26 апреля в Гомельскую область проверит, как ведутся работы на объекте.

Ранее в главном управлении автомобильных дорог Минтранса озвучили, что движение по отремонтированному мосту будет открыто в декабре 2018-го.

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