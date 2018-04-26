Лукашенко перенес срок ремонта моста под Житковичами — 7 ноября

Источник: Sputnik.by

Сообщение между Житковичами и Туровом по автотрассе Р88 «Житковичи — деревня Городок — граница Украины» осложнилось в декабре прошлого года, когда на центральном пролете моста была обнаружена трещина, а само сооружение признали аварийным.

Как рассказали в эфире телеканала, мост через Припять должен быть восстановлен уже к 7 ноября — такое поручение в четверг в Минске дал на совещании президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщал Sputnik, президент поручил заместителю премьер-министра Михаилу Русому взяться за решение проблемы с мостом. Не исключено, что глава государства в ходе поездки 26 апреля в Гомельскую область проверит, как ведутся работы на объекте.