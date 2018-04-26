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19:03 (мск), источник: ТАСС

Трамп: дата и место встречи с Ким Чен Ыном еще не определены

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном еще не определены.

Источник: AP 2018

«Рассматриваются три или четыре возможные даты встречи и пять мест, где она могла бы произойти», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Президент США полагает, что встреча директора ЦРУ Майкл Помпео и Ким Чен Ына прошла отлично, они поладили. Однако Вашингтон не настроен делать каких-либо уступок Пхеньяну, отметил Трамп.

«Во-первых, дела с Северной Кореей идут отлично, посмотрим как все разрешится», — сказал Трамп. Он добавил, что встреча Помпео и Ким Чен Ына «была отличной». «Они поладили, они провели больше часа на встрече», — отметил Трамп. При этом, он заверил, что США «ничего не уступили» Пхеньяну.
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