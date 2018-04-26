Трамп: дата и место встречи с Ким Чен Ыном еще не определены
ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном еще не определены.
ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном еще не определены.
«Рассматриваются три или четыре возможные даты встречи и пять мест, где она могла бы произойти», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.
Президент США полагает, что встреча директора ЦРУ Майкл Помпео и Ким Чен Ына прошла отлично, они поладили. Однако Вашингтон не настроен делать