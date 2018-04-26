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17:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэр Нижнего Владимир Панов инициировал слушания об отмене застройки Волжской поймы

По сообщению городской администрации, Владимир Панов подписал постановление о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города.

Источник: Reuters

Поправки касаются большого земельного участка в районе ул. Хальзовской. Прибрежная территория Волги прежней областной администрацией предлагалась под комплексную жилую застройку.

Эти планы вызвали большое сопротивление со стороны экологов и гражданских активистов, образовался общественный комитет защиты Волжской поймы. После мартовской встречи с жителями Сормовского района в ДК «Буревестник» глава города решил пересмотреть принятую до него идею застройки этой территории. Предлагается придать ей статус земель озеленения, пешеходных связей и пространств, зоны рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками, зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зоны набережных.

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