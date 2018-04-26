Мэр Нижнего Владимир Панов инициировал слушания об отмене застройки Волжской поймы
По сообщению городской администрации, Владимир Панов подписал постановление о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города.
По сообщению городской администрации, Владимир Панов подписал постановление о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города.
Поправки касаются большого земельного участка в районе ул. Хальзовской. Прибрежная территория Волги прежней областной администрацией предлагалась под комплексную жилую застройку.
Эти планы вызвали большое сопротивление со стороны экологов и гражданских активистов, образовался общественный комитет защиты Волжской поймы. После мартовской встречи с жителями Сормовского района в ДК «Буревестник» глава города решил пересмотреть принятую до него идею застройки этой территории. Предлагается придать ей статус земель озеленения, пешеходных связей и пространств, зоны