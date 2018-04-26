Трамп считает, что Макрон изменил мнение насчет Ирана после переговоров в Белом доме

«Я могу говорить со своей точки зрения, но он, как я считаю, теперь смотрит на Иран весьма иначе, чем до того, как он вошел в Овальный кабинет. Думаю, это важно. Он понимает, из чего исхожу я, когда речь идет про Иран», — сказал Трамп.

Президент США вновь упрекнул предыдущую администрацию в том, что она пошла на «ужасную сделку с Ираном», а рамках которой в Исламскую Республику «в бочках и коробках самолетами» были переправлены $1,8 млрд наличными. «И все, что они (иранцы) делают, так это кричат: «Смерть Америке!» — указал Трамп.

«И, кстати, больше они не кричат это. Мы не видели, чтобы их маленькие лодки плавали вокруг наших кораблей в океане, потому что они знают, что если они продолжат плавать вокруг кораблей — то скоро их (иранских катеров) там не будет», — убежден глава государства.

Выступая в среду на пресс-конференции в Вашингтоне в завершение своего госвизита в США, Макрон заявил, что независимо от того, какое решение примет его американский коллега, Париж считает необходимым работать над новым, более широким соглашением по ядерной программе Ирана. Он отметил, что «Франция хотела бы сохранения договора с Ираном и не желает эскалации». По мнению Макрона, для этого необходимо новое, более широкое соглашение, которое бы охватывало не только ядерную программу ближневосточной страны, но и баллистическую, а также стабилизацию ситуации в регионе в целом.

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Постоянная пятерка Совета Безопасности (СБ) ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и Германия согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана СБ ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.