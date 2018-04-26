Захарова сообщила о требовании Москвы вернуть объекты дипсобственности РФ в США

Источник: РИА "Новости"

«Мы настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — заявила представитель МИД РФ на брифинге в четверг.

Захарова также напомнила, что здание американского генконсульства и резиденция генконсула не принадлежат США, они арендованы у Санкт-Петербурга и находятся в муниципальной собственности.

«Иначе говоря, у американцев в России никто ничего принадлежащего им не отбирал. Не говоря о том, что не было никаких показательных обысков в “чужом доме”, и исключительно мы действуем в ответном порядке», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова обвинила американские спецслужбы в захвате резиденции генконсула РФ в Сиэтле.

Агенты американских спецслужб просто захватили, у меня нет других слов, резиденцию генконсула. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

«Были попытки американских коллег сказать, что на самом деле это не захват. Да нет, это именно захват, это собственность Российской Федерации, за которую были переведены деньги в свое время, за которую платили все время, ее содержали — самый настоящий захват», — отметила она.

Администрация президента США 23 марта приняла решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле на фоне ситуации вокруг отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. США заявили, что высылаемые дипломатические служащие — «офицеры российской разведки». Также в Вашингтоне заявили, что дипмиссия находилась слишком близко к американской базе подводных лодок и к предприятиям фирмы Boeing.