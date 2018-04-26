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19:00 (мск), источник: Интерфакс

Захарова сообщила о требовании Москвы вернуть объекты дипсобственности РФ в США

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Россия настаивает на возврате шести объектов дипломатической собственности, занятых представителями властей США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — заявила представитель МИД РФ на брифинге в четверг.

Захарова также напомнила, что здание американского генконсульства и резиденция генконсула не принадлежат США, они арендованы у Санкт-Петербурга и находятся в муниципальной собственности.

«Иначе говоря, у американцев в России никто ничего принадлежащего им не отбирал. Не говоря о том, что не было никаких показательных обысков в “чужом доме”, и исключительно мы действуем в ответном порядке», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова обвинила американские спецслужбы в захвате резиденции генконсула РФ в Сиэтле.

Агенты американских спецслужб просто захватили, у меня нет других слов, резиденцию генконсула.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
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«Были попытки американских коллег сказать, что на самом деле это не захват. Да нет, это именно захват, это собственность Российской Федерации, за которую были переведены деньги в свое время, за которую платили все время, ее содержали — самый настоящий захват», — отметила она.

Администрация президента США 23 марта приняла решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле на фоне ситуации вокруг отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. США заявили, что высылаемые дипломатические служащие — «офицеры российской разведки». Также в Вашингтоне заявили, что дипмиссия находилась слишком близко к американской базе подводных лодок и к предприятиям фирмы Boeing.

В ответ МИД России постановил выслать 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Петербурге.

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