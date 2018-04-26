Песков назвал «заявлениями от лукавого» планы Лондона раскрыть личности олигархов из РФ

«Видели в Кремле эти заявления, — сказал он. — Вы знаете, что ряд стран, в том числе и Великобритания, занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. С одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой стороны фактически на своей территории они имеют такие лакуны (лазейки) финансовые и налоговые, такие как офшоры. Подобные заявления они от лукавого».
Что касается источника происхождения этих средств, то, по мнению Пескова, «нужно смотреть в каждом конкретном случае».
Он напомнил, что соответствующие органы РФ в сотрудничестве с международными подразделениями «ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу».
Ранее газета The Times сообщила, что члены британского парламента собираются на следующей неделе проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, хранящих капиталы на британских заморских территориях. По данным издания, до настоящего момента такие налоговые убежища как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании, не раскрывали общественности личности бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией. Сторонники нового законодательства утверждают, что такая секретность делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.