Песков назвал «заявлениями от лукавого» планы Лондона раскрыть личности олигархов из РФ

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«Видели в Кремле эти заявления, — сказал он. — Вы знаете, что ряд стран, в том числе и Великобритания, занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. С одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой стороны фактически на своей территории они имеют такие лакуны (лазейки) финансовые и налоговые, такие как офшоры. Подобные заявления они от лукавого».

Что касается источника происхождения этих средств, то, по мнению Пескова, «нужно смотреть в каждом конкретном случае».

«Само по себе размещение средств в таких лакунах не является незаконным и это нужно учитывать, — сказал он. — Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами, это совсем другая история».

Он напомнил, что соответствующие органы РФ в сотрудничестве с международными подразделениями «ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу».