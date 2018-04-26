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17:34 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал «заявлениями от лукавого» планы Лондона раскрыть личности олигархов из РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «заявлениями от лукавого» призывы британской стороны к своим регуляторам о необходимости раскрытия информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных на британских территориях, среди которых есть российские бизнесмены.

Источник: Reuters

«Видели в Кремле эти заявления, — сказал он. — Вы знаете, что ряд стран, в том числе и Великобритания, занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. С одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой стороны фактически на своей территории они имеют такие лакуны (лазейки) финансовые и налоговые, такие как офшоры. Подобные заявления они от лукавого».

Что касается источника происхождения этих средств, то, по мнению Пескова, «нужно смотреть в каждом конкретном случае».

«Само по себе размещение средств в таких лакунах не является незаконным и это нужно учитывать, — сказал он. — Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами, это совсем другая история».

Он напомнил, что соответствующие органы РФ в сотрудничестве с международными подразделениями «ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу».

Ранее газета The Times сообщила, что члены британского парламента собираются на следующей неделе проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, хранящих капиталы на британских заморских территориях. По данным издания, до настоящего момента такие налоговые убежища как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании, не раскрывали общественности личности бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией. Сторонники нового законодательства утверждают, что такая секретность делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.

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